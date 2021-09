Salernitana, ripresa la preparazione: preoccupa l'infortunio di Ruggeri L'esterno rischia uno stop di almeno un mese, al suo posto giocherà Ranieri

Dopo la batosta di Torino, la Salernitana è già tornata in campo. Alle 10 i granata si sono ritrovati al centro sportivo Mary Rosy: seduta di scarico per i calciatori che sono scesi in campo all'Olimpico, lavoro ordinario per gli altri. Ma a preoccupare Fabrizio Castori sono le condizioni di Matteo Ruggeri: l'esterno di proprietà dell'Atalanta sul finire di primo tempo è stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare. Le primissime impressioni non lasciano immaginare nulla di buono: il calciatore, infatti, ha abbandonato il terreno di gioco portato a braccia dai massaggiatori e toccandosi il flessore. Nelle prossime ore si sottoporrà a una risonanza magnetica per appurare l'entità dell'infortunio. La speranza della Salernitana è che il problema sia meno grave del previsto. Ma il rischio di perdere l'esterno per almeno un mese appare concreto. Quasi sicuramente, dunque, Ruggeri salterà la sfida da ex contro l'Atalanta. Al suo posto a Torino è subentrato Luca Ranieri che dovrebbe partire titolare contro i nerazzurri. L'alternativa è Pawel Jaroszynski, assente a Torino per un fastidio muscolare e, fin qui, impiegato come centro-sinistra nella difesa a tre da Castori.

L'infortunio di Ruggeri, tra l'altro, si aggiunge a quello di Leonardo Capezzi, fermatosi per un problema al ginocchio nella settimana che ha preceduto la sfida di Torino. Anche per il centrocampista i tempi di recupero non sono ancora stati resi noti anche se Castori ha ricevuto le rassicurazioni da parte dello staff medico.