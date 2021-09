Salta la prima panchina in serie A, il Verona esonera Di Francesco Fatale la sconfitta di Bologna per il tecnico. Gli scaligeri tra sette giorni arriveranno all'Arechi

Salta la prima panchina nel campionato di serie A. Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Verona. L'ufficialità è arrivata in mattinata, a poche ore di distanza dal ko di Bologna, il terzo consecutivo. «Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta». Il successore dovrebbe essere Igor Tudor. Il Verona, tra l'altro, tra una settimana esatta (mercoledì 23 settembre) sarà di scena all'Arechi per la sfida contro la Salernitana.