Salernitana a rapporto dal generale: confronto Marchetti-squadra L'amministratore unico ha incontrato i calciatori e l'allenatore al Mary Rosy

Il pesante ko subito dalla Salernitana a Torino non è passato sottotraccia. Alla ripresa degli allenamenti la società ha voluto confrontarsi con staff tecnico e squadra, per provare a risollevare l'ambiente dopo il deludente avvio di stagione ma anche per ribadire la necessità di dare il massimo sempre e comunque. Da Roma è arrivato anche l'amministratore unico Ugo Marchetti che, prima della seduta di questo pomeriggio, si è intrattenuto per un confronto con staff e squadra.

A seguire gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto l’allenamento con un riscaldamento tecnico-coordinativo con palla seguito da esercitazioni tattiche in situazioni di gioco. La seduta di lavoro è terminata con una partita finale. Domani è in programma una doppia seduta di lavoro, con inizio alle 10 sempre al Mary Rosy.

Anche oggi l'infermeria è rimasta piena: Jaroszynski e Veseli hanno svolto un lavoro atletico specifico e restano in dubbio per la sfida contro l'Atalanta. Fisioterapia per Aya, Capezzi e Ruggeri.