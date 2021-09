Salernitana-Atalanta, si sblocca la prevendita per il settore ospiti Curva Sud esaurita, disponibili ancora un migliaio di biglietti

Salernitana-Atalanta sarà aperta anche al pubblico nerazzurro. La prevendita dei tagliandi, che era rimasta fin qui in stand-by, è stata sbloccata in giornata, a seguito del via libera da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

«L’U.S. Salernitana 1919 informa che le prevendite per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Atalanta sono attive. E’ possibile acquistare il tagliando d’accesso per la Curva Nord presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 28 + € 2,00 con obbligo di tessera del tifoso e solo per i residenti nella regione Lombardia. I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 17 settembre».

Sabato sera all'Arechi sono attesi 13mila spettatori: i tagliandi di Curva Sud - dove dovrebbero tornare anche i gruppi ultras - sono terminati nel giro di poche ore. Al momento sono disponibili ancora un migliaio di biglietti tra Tribuna Azzurra e Distinti. Nonostante i risultati poco esaltanti, dunque, l'Arechi si prepara a far registrare il secondo sold out stagionale.