Salernitana, con l’Atalanta ritornano gli ultras in Curva Sud La decisione è stata ufficializzata da tutti i gruppi

La Salernitana, a partire dalla prossima gara casalinga contro l'Atalanta, potrà contare anche sulla spinta dei propri ultras. La parte più calda del tifo granata, che inizialmente aveva deciso di disertare sia in casa che in trasferta per manifestare il proprio dissenso alle restrizioni anti-Covid, ha ufficializzato con una nota il proprio ritorno in Curva:

???? ECCOCI A MODO NOSTRO ????

DOPO AVER MONITORATO LA SITUAZIONE DELLE PRIME GIORNATE DI CAMPIONATO,E AMPIAMENTE DISCUSSO SUL DA FARSI,GLI ULTRAS DELLA SALERNITANA,HANNO DECISO DI RITORNARE SUI GRADONI AL FIANCO DELLA SQUADRA,PER AMORE DELLA MAGLIA E DELLA CITTÀ.

FORZA SALERNITANA SEMPRE SEMPRE SEMPRE!!!

CURVA SUD SIBERIANO SALERNO