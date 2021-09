Salernitana-Atalanta, i convocati di Castori: c'è subito Gondo Recupera anche Jaroszynski, out Aya, Veseli, Capezzi e Ruggeri

Cedric Gondo è stato inserito subito nella lista dei convocati per la sfida di domani sera contro l'Atalanta. Il neo attaccante del cavalluccio marino garantirà un'alternativa in più ai vari Simy, Bonazzoli, Djuric, Ribery e Vergani. Castori recupera anche Jaroszynski che si era allenato a parte per via di un affaticamento muscolare. Ancora ai box Aya, al pari di Capezzi, Ruggeri e Veseli con quest'ultimo che è ormai sulla via del recupero (ieri ha lavorato per la prima volta con i compagni di squadra) dopo l'infortunio subito in ritiro a Cascia.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Atalanta.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo;

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani