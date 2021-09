Salernitana-Atalanta, in Tribuna anche De Luca e Gian Piero Ventura Serata di grande calcio allo stadio Arechi

È una serata di grande calcio allo stadio Arechi. Per la seconda gara casalinga del cavalluccio marino tanti volti noti del mondo pallonaro hanno scelto l’impianto di via Allende. Su tutti l’ex tecnico del cavalluccio marino e già ct della Nazionale Iitaliana, Gian Piero Ventura. Ma in tribuna autorità si sono accomodati anche gli allenatori Stefano Colantuono e Eziolino Capuano, l’intermediario Lodovic Fattizzo ed il procuratore Mario Giuffredi. All’Arechi è tornato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che seguirà dal vivo la sfida tra la Salernitana e l’Atalanta.