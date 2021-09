Atalanta, 3 punti senza il solito show: "Ma l'Arechi è un campo difficile" Il post gara orobico nelle parole di Zapata e Zappacosta

Ha mostrato i muscoli nell’esultanza Duvan Zapata, match winner della sfida dell’Arechi: «Un goal importantissimo, per noi vittoria fondamentale», ha detto a Dazn al termine del match. L’attaccante riconosce che l’Atalanta ha portato via il massimo risultato col minimo sforzo: «Abbiamo sicuramente margini per migliorare, per essere più brillanti soprattutto in attacco. Nel primo tempo - l’analisi di Zapata - abbiamo sbagliato tanti passaggi. Vedremo come e dove migliorare già dalla prossima partita. Tutta la squadra deve lavorare per migliorarsi, sappiamo che il campionato è lungo. Sono certo che ci toglieremo grandi soddisfazioni», ha concluso.

Entrato a partita in corso, anche Davide Zappacosta è stato decisivo ed ha sfiorato la rete del 2-0 che avrebbe chiuso anzitempo la partita: «Sicuramente non è stata una delle nostre migliori prestazioni, ma Salerno è un campo difficile. Anche la Roma, prima di dilagare, aveva faticato per un’ora», ha riconosciuto l’esterno.