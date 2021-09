Castori: deluso per il risultato, ma questa sera ho ritrovato la mia Salernitana Il post gara dopo l'Atalanta. Gasperini: a volte ci vuole anche un pizzico di fortuna

Mastica amaro Fabrizio Castori, che commenta così la partita contro l'Atalanta: «Una sconfitta immeritata e ingiusta dopo 11 conclusioni verso la porta avversaria. Non solo abbiamo tenuto testa, ma abbiamo chiuso l’Atalanta che è una squadra che disputa la Champions».

«Abbiamo disputato una partita straordinaria, meritavamo miglior sorte per occasioni e gioco espresso», l’analisi dell’allenatore marchigiano.

Ma per Castori c’è soprattutto un aspetto da sottolineare e che è il più importante di tutti: «Sono sereno nonostante la sconfitta perché ho ritrovato la mia squadra per mentalità e atteggiamento. Cose che non avevo visto ultimamente. I ragazzi meritavano di più, ma aver rivisto lo spirito che ci ha fatto conquistare la serie A mi fa guardare con fiducia al futuro. Bisogna proseguire su questa strada per conquistare la salvezza. Mastichiamo amaro, ma questa prestazione ci deve dare quel coraggio per proseguire anche in futuro».

L’allenatore ha parlato anche di Ribery: «Ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione. E’ un grande giocatore che trasmette personalità».

Ultimo sguardo al prossimo turno, con la sfida contro il Verona: «Dall’ultimo posto non c’è niente da difendere: siamo nelle condizioni di dover attaccare tutti. Il Verona ha una classifica come la nostra, quindi al momento è uno scontro diretto», la carica di Castori che già è proiettato sul match di mercoledì.

«Fare 3 punti in queste condizioni è il massimo - le parole di Gian Piero Gasperini a Dazn -. E’ stata una partita difficile contro una squadra che ha messo in campo tantissima energia e spinta da un ambiente molto carico».

E alla domanda su come si spiega una vittoria dopo aver disputato una partita giocata meno bene del solito, l’allenatore nerazzurro ha risposto così: «E’ il calcio, dove non tutto è spiegabile. Loro venivano da 3 sconfitte, hanno mostrato grande entusiasmo e avevano più energia di noi. A volte ci vuole anche un pizzico di fortuna. Ma l’Atalanta - ha concluso - è sempre stata in partita. Appena la Salernitana ha rallentato, abbiamo creato i presupposti per vincere».