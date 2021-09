Salernitana-Verona, al via la prevendita per il match dell'Arechi Tagliandi omaggio nei Distinti per gli Under 14

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 9:00 di domenica 19 settembre, saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Hellas Verona in programma mercoledì 22 settembre alle ore 18:30 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno.

E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket.

I tifosi potranno accedere allo Stadio “Arechi” soltanto previa esibizione del Green Pass e in ottemperanza alle ultime disposizione del D.L. 105 del 23 luglio 2021 che recita: «Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle manifestazioni sportive all’aperto, con le linee guida di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro».

Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario presentare il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo.

Al fine di accedere allo Stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il Green Pass.

Prezzi

Tribuna Rossa: € 75 + € 5,00 (intero) - € 38 + € 2,00 (over 65 - under 14 - donne)

Tribuna Verde: € 56 + € 4,00 (intero) - € 28 + € 2,00 (over 65 - under 14 - donne)

Tribuna Azzurra € 42 + € 3,00 (intero) - € 21 + € 2,00 (over 65 - under 14 - donne)

Distinti € 35 + € 3,00 € (intero) - 17 + € 2,00 (over 65 - under 14 - donne)

Curva Sud € 28 + € 2,00

Tagliandi omaggio Under 14

Al fine di ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14 va inoltrata richiesta all’indirizzo mail biglietteria@ussalernitana1919.it entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 20 settembre. I biglietti omaggio riservati ad Under 14 saranno del settore Distinti. E’ fatto obbligo di accompagnatore che paga biglietto intero o ridotto donna (madre).

Le richieste pervenute prima dell’apertura della vendita e dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Diversamente Abili

Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Tribuna Verde N/S) al prezzo privilegiato di € 5,00 per un massino di 50 dovranno inviare mail a biglietteria@ussalernitana1919.it con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per disabile che accompagnatore ove previsto. Il tagliando per l’accompagnatore ha invece un costo di 20€. I tagliandi d’accesso si potranno ritirare entro e non oltre le ore 14:00 di martedì 21/09/2021 presso il Varco 25 dello Stadio “Arechi”.

Le richieste pervenute prima dell’apertura della vendita non saranno prese in considerazione.

Potrà ritirare solo chi ha ricevuto mail di conferma con esito positivo.

Le richieste pervenute da parte di persone diversamente abili, e relativo accompagnatore, che hanno beneficiato di tagliandi a loro riservati nell’ultima partita casalinga, non saranno prese in considerazione in relazione alla gara casalinga immediatamente successiva in quanto sarà applicato il principio di rotazione.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2021), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso dovranno inviare mail a biglietteria@ussalernitana1919.it con tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare la mail dove sulla quale si intende ricevere il biglietto. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti 50 disponibili.

Le richieste pervenute prima dell’apertura della vendita non saranno prese in considerazione.