Salernitana, la crisi non ferma l'entusiasmo: Arechi pieno contro il Verona La prevendita dei tagliandi prosegue a ritmo spedito, aperta la vendita anche per gli ospiti

Procede a gonfie vele la prevendita per la sfida tra Salernitana e Verona in programma mercoledì alle 18.30 allo stadio Arechi. Al momento sono già terminati i tagliandi di Curva Sud. Esauriti anche i biglietti omaggio riservati agli Under 14 e validi per il settore Distinti. Probabile che anche contro gli scaligeri l'impianto di via Allende farà registrare un colpo d'occhio notevole, con almeno 12mila spettatori pronti a spingere il cavalluccio marino. Un fattore che già contro l'Atalanta si è rivelato molto importante e che potrebbe essere decisivo nella corsa salvezza.

In Curva Nord ci saranno anche i sostenitori del Verona. In giornata, infatti, la Salernitana ha comunicato che "le prevendite per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Hellas Verona sono attive. La vendita dei tagliandi d’accesso per la Curva Nord presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 28 + € 2,00 è riservata ai residenti nella regione Veneto. I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19:00 di martedì 21 settembre".