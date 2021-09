Salernitana-Verona, Ceccherini da valutare in vista della sfida dell'Arechi In caso di forfait spazio a Magnani dal primo minuto

E' già iniziata l'operazione Salernitana per il Verona. Dopo il bel successo sulla Roma subito in campo in tarda mattinata i giocatori di Juric. Chi ha giocato ha svolto una seduta defaticante, allenamento completo, con tanto di partitella finale, per chi non è sceso in campo con i giallorossi. Sul fronte infortuni sempre assente Veloso, recuperabile per ottobre, ancora indisponibili anche Sutalo, Ruegg e Frabotta. Da valutare la condizione del difensore Ceccherini uscito alla fine del primo tempo nel match con la Roma. Non dovesse farcela spazio a Magnani sin dal primo minuto. (ITALPRESS).