Salernitana, tegola per Castori: Capezzi dovrà operarsi Almeno un mese di stop per il centrocampista del cavalluccio marino

Fabrizio Castori sperava che l'infortunio di Leonardo Capezzi fosse meno grave del previsto. Ed invece il centrocampista della Salernitana dovrà sottoporsi ad un intervento per risolvere il problema al ginocchio accusato prima del match di Torino. Quasi sicuramente, dunque, il calciatore dovrà saltare tutto il mese di ottobre e potrebbe rivedersi in campo a novembre. Un problema non da poco per la Salernitana che si ritroverà con una pedina in meno in mezzo al campo. Ma in casa granata, per ora, i riflettori sono puntati esclusivamente sulla sfida di domani contro il Verona. Castori dovrebbe riconfermare la squadra scesa in campo contro l'Atalanta, con l'unica novità che potrebbe essere rappresentata dall'impiego di Bonazzoli al posto di Gondo.