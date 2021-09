Salernitana-Verona, le probabili formazioni Dubbio in attacco per Castori: in quattro si contendono due maglie

La Salernitana va a caccia della prima vittoria in campionato. Spinti dagli 11mila dell'Arechi, i granata proveranno a dare continuità alla buona prova disputata contro l'Atalanta ma che non è bastata per conquistare i primi punti in stagione. Castori darà fiducia a quasi tutti gli uomini schierati sabato sera contro i nerazzurri: le uniche novità riguarderanno il reparto offensivo dove in quattro si contendono due maglie. Alla fine dovrebbero spuntarla Bonazzoli e Djuric anche se non è da escludere l'impiego di uno tra Gondo e Simy. In mediana spazio ai due Coulibaly con Kechrida e Ranieri sulle corsie esterne. Ribery agirà a supporto delle due punte mentre davanti a Belec giocheranno Gyomber, Strandberg e Gagliolo.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Bonazzoli, Djuric. In panchina: Fiorillo, Bogdan, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Schiavone, Zortea, Gondo, Simy, Vergani. Allenatore: Castori.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Günter; Faraoni, Tamèze, Bessa, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. In panchina: Berardi, Pandur, Cetin, Casale, Ceccherini, Hongla, Ilic, Ragusa, Cancellieri, Kalinic, Lasagna. Allenatore: Tudor.

ARBITRO: Irrati di Pistoia – assistenti: Liberti e Yoshikawa. IV uomo: Santoro - Var: Ghersini/Avar: Imperiale