Granelli di sale sul prato, all'Arechi arrivano carabinieri e Digos L'allarme è stato lanciato dal personale in servizio allo stadio a poche ore da Salernitana-Verona

I legni colpiti sabato contro l’Atalanta, probabilmente, avranno spinto qualcuno ad affidarsi ad un antico rito per esorcizzare il malocchio e portare un po’ di fortuna alla Salernitana in vista della sfida contro il Verona. Sul prato dell’Arechi, infatti, questa mattina sono stati rinvenuti dei granelli di sale doppio, sparsi in diversi punti del rettangolo verde. Circostanza che in un primo momento ha fatto immaginare ad un tentativo di sabotaggio. Non a caso gli addetti allo stadio Arechi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per capire la natura di quanto accaduto. In via Allende, quindi, sono arrivati sia i carabinieri del nucleo radiomobile di Salerno che il personale della Digos della Questura di Salerno. Gli elementi raccolti sul prato dell’Arechi, da quanto si apprende, sarebbero bastati a sciogliere il giallo: per gli investigatori, infatti, si tratterebbe di un gesto scaramantico messo in atto da qualcuno, probabilmente, con l’intento di allontanare la sfortuna dall’impianto di via Allende. La presenza del sale sul terreno di gioco non dovrebbe comportare gravi conseguenze al prato: durante il sopralluogo, infatti, è stato interpellato un agronomo che ha consigliato il trattamento da eseguire per risolvere il tutto. Ora la palla passa a Djuric & co. che sperano di riuscire a conquistare il primo risultato utile in questo campionato di serie A.