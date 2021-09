Sassuolo, Dionisi: «La Salernitana non ha mai mollato, merito ai miei ragazzi» «Buona prestazione, abbiamo meritato questa vittoria»

«Siamo contenti perché finalmente è arrivata la vittoria in casa. Abbiamo fatto una buona prestazione, peccato non averla chiusa prima. Ma avevamo di fronte una Salernitana che non ha mollato mai. Merito ai miei che hanno voluto la vittoria e credo che ce la siamo meritata». Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo conquistato dai suoi sulla Salernitana.

«Sappiamo di aver preso un rischio calcolato, in avanti abbiamo giocatori bravi ma giovani come Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Sono giocatori che diventeranno forti, non abbiamo più Caputo che probabilmente era più cinico ma sono convinto che se continueremo su questa strada qualche sassolino ce lo toglieremo. Io sono soddisfatto del lavoro fatto fin qui. Dobbiamo diventare più cinici perché oggi potevamo pagare dazio».