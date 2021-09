Salernitana-Genoa, i precedenti: Castori imbattuto con il Grifone Terza sfida negli ultimi 29 anni tra i granata e i rossoblu

Dieci vittorie granata, cinque pareggi, undici successi rossoblu: ecco il bilancio per le ultime 26 gare disputate in Serie A e Serie B tra la Salernitana e il Genoa, che si ritroveranno all'Arechi sabato (calcio d'inizio alle 15) per la settima giornata di campionato. Gli unici due incontri di A risalgono alla stagione 1947/1948 con vittorie casalinghe (4-1 del Cavalluccio Marino, 3-1 per il Grifone). Fabrizio Castori ha affrontato in due occasioni il Genoa in Serie A: l'allenatore marchigiano ha vinto in entrambe le sfide contro la squadra ligure alla guida del Carpi nella stagione 2015/2016.

Le statistiche - "Mamadou Coulibaly ha segnato il 50 per cento dei gol segnati dalla Salernitana in questa Serie A (2/4) ed è il giocatore ad aver effettuato in generale più passaggi (200) e quello ad averne eseguiti di più nella metà campo avversaria (131). Norbert Gyomber è invece il giocatore che ha effettuato più respinte difensive in questa Serie A (28)".