Tensione alla stazione di Salerno all’arrivo dei tifosi del Genoa Le due tifoserie si sono incrociate, sfiorato il contatto

Salernitana-Genoa è partita da bollino rosso non soltanto per la classifica ma anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Tra le due tifoserie, infatti, c'è una storica rivalità. Dalla Liguria sono partiti in circa 200 unità che hanno raggiunto Salerno in treno. Proprio nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno si è registrato qualche istante di tensione. All'altezza di piazza della Concordia le due tifoserie si sono incociate ma, fortunatamente, l'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio con i tifosi rossoblu che sono rimasti a bordo dei pullman messi a disposizione per il trasferimento dalla stazione allo stadio Arechi. Blindato l'impianto di via Allende, sul quale sta sorvolando già da diversi minuti l'elicottero della Polizia che sta monitorando dall'alto la situazione.