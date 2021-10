"Caso tamponi": due mesi di inibizione, Lotito torna in Consiglio Federale Il 30/9 era stato respinto all'ingresso in attesa della nuova sentenza della Corte d'Appello FIGC

Claudio Lotito potrà tornare in Consiglio Federale. Al presidente della Lazio, ex co-patron della Salernitana, era stato vietato l'accesso alla riunione in FIGC il 30 settembre scorso in attesa della sentenza sul caso tamponi da parte della Corte d'Appello Federale, che si è espressa in giornata. "La Corte a Sezioni Unite presieduta da Marco Lipari, chiamata dal Collegio di Garanzia del CONI ad effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione sul ‘caso tamponi’ legato alla Lazio, ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda". Ecco quanto ufficializzato tramite nota dalla Federcalcio. Con i due mesi di inibizione Lotito non decade dal ruolo di consigliere federale.

Clicca qui per il dispositivo pubblicato dalla FIGC sul sito ufficiale