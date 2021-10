Salernitana-Empoli, esordio per Colantuono: le probabili formazioni Granata in emergenza: il tecnico riparte dal 3-4-1-2

Avrà gli uomini contati Stefano Colantuono per la sua prima partita alla guida della Salernitana. Ma il tecnico, nonostante i sette calciatori indisponibili, spera di bagnare con un risultato positivo il suo ritorno in serie A. L'emergenza, quindi, non potrà rappresentare un alibi per il cavalluccio marino che ha bisogno di punti per riaprire la corsa salvezza.

Colantuono dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2: davanti a Belec dovrebbe stringere i dentri Strandberg con Aya e Gagliolo ai suoi fianchi; se il norvegese non dovesse farcela, l'ex Parma scalerebbe al centro e Jaroszynski giocherebbe sul centrosinistra. In mediana giocheranno Di Tacchio e Kastanos con Kechrida e Ranieri sulle corsie esterne. Ribery sarà il trequartista alle spalle di Gondo e Simy.

Salernitana-Empoli

(stadio Arechi - ore 15) - le probabili formazioni

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Aya, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo. A disposizione: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Zortea, Delli Carri, Schiavone, Obi, Djuric, Bonazzoli, Vergani. Allenatore: Colantuono.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Zurkovski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Ismajli, Parisi, Fiamozzi, Luperto, Asllani, Haas, Stulac, Di Francesco, La Mantia, Cutrone, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli.

Abitro: Doveri di Roma 1.