LIVE | Salernitana-Empoli 2-4 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Empoli

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Aya (1' st Zortea), Strandberg, Jaroszynski; Kechrida (1' st Obi), Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo (1' st Bonazzoli). A disposizione: Fiorillo, Russo, Gagliolo, Delli Carri, Schiavone, Djuric, Vergani. Allenatore: Colantuono.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (1' st Tonelli), Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti. A disp. Ujkani, Hvalic, Stulac, Mancuso, Bajrami, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Zurkowski, Viti, Parisi. All. Andreazzoli.

ARBITRO: Doveri di Roma 1

RETI: 2' pt, 45' pt rig. Pinamonti (E), 11' pt Cutrone (E), 12' pt aut. Strandberg (E), 2' st Ranieri (S), 10' st aut. Ismajli (S)

NOTE. Ammoniti: Stojanovic (E), Haas (E). Angoli: 3-1. Recupero: 2' pt

10' - GOL SALERNITANA - Ribery appoggia per Kastanos che entra in area e centra il palo, sulla ribattuta di Obi, Ismajli deposita la sfera alle spalle del suo portiere.

9' - Salernitana vicina al gol: cross di Ribery, testa di Strandberg salvata sulla oinea da Luperto

8' - Ammonito Haas.

2' - GOL SALERNITANA - Ribery mette al centro per Ranieri che di precisione batte Vicario.

1' Tre cambi nella Salernitana: Gondo lascia il campo a Bonazzoli, Kechrida ad Obi e Aya a Zortea. Nell'Empoli entra Tonelli, esce Stojanovic.

SECONDO TEMPO

49' - Fine primo tempo: si va al riposo con l'Empoli avanti 4-0 all'Arechi.

45' - GOL EMPOLI - Dal dischetto Pinamonti è implacabile e supera con il cucchiaio Belec. È notte fonda all'Arechi.

44' - Rigore per l'Empoli: l'arbitro dopo aver consultato il Var rileva un fallo di Strandberg su Pinamonti nell'occasione respinta da Belec.

43' - Contropiede dei toscani, ci prova ancora Pinamonti, Belec salva.

41' - Empoli vicinissima al poker con Cutrone che da ottima posizione spara in Curva.

40' - Conclusione in porta di Kastanos dal limite, Vicario blocca senza problemi.

39' - Ci prova ancora l'Empoli con Pinamonti, conclusione deviata in angolo.

33' - Ammonito Stojanovic.

30' - Kastanos appoggia per Simy che tenta la conclusione d'esterno che termina sul fondo.

23' - Gondo sfonda sulla sinistra, entra in area e calcia a rete: Vicario blocca.

12' - GOL EMPOLI - Henderson dalla desta al centro per Cutrone, Strandberg devia involontariamente e supera Belec. Incredibile all'Arechi.

11' - RADDOPPIO EMPOLI - Haas pesca in area Cutrone che prende il tempo alla difesa e fa 2-0.

8' - Annullato il gol del pari alla Salernitana: Ribery lancia Simy che salta Vicario e deposita il pallone in fondo al sacco ma il gioco era fermo per una presunta posizione di offside.

2' - GOL EMPOLI - Toscani subito avanti: Bandinelli serve Pinamonti che s'inserisce tra Strandberg e Jaroszynski e batte Belec in uscita.

1' - Fischio d'inizio: l'Empoli gioca il primo pallone del match.

Fascia da capitano sul braccio di Franck Ribery.

Squadre in campo: tutto pronto allo stadio Arechi per il fischio d'inizio di Salernitana-Empoli.

IL PRE-GARA. Una sola sorpresa nella Salernitana rispetto alle anticipazioni della vigilia: nell'undici titolare non c'è Gagliolo, al suo posto giocherà Jaroszynski. Per il resto tutto come previsto: Strandberg guiderà il terzetto arretrato davanti a Belec con Aya a completare il reparto. In mediana si forma la coppia Di Tacchio-Kastanos con Kechrida e Ranieri sulle corsie esterne. Davanti Ribery alle spalle di Gondo e Simy.