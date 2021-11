Salernitana-Sampdoria 0-2, altro tracollo granata all'Arechi: incubo serie B Un autogol di Di Tacchio e Candreva regalano il successo ai blucerchiati

La Salernitana perde un altro scontro diretto all'Arechi e scivola all'ultimo posto in classifica. I granata pagano a caro prezzo gli ultimi cinque minuti del primo tempo, nel corso dei quali la Sampdoria trova l'uno-due decisivo. Al 40' Di Tacchio, nel tentativo di anticipare Thorsby, deposita la palla alle spalle di Belec; tre minuti dopo è Candreva a trovare il raddoppio in contopiede. Nella ripresa la Salernitana prova a reagire con Ranieri e Lassana Coulibaly ma Audero è attento e respinge. Troppo poco per provare a rimettere in piedi una brutta partita.

SALERNITANA-SAMPDORIA 0-2

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea (10' st Kechrida), Gyombér, Gagliolo, Ranieri; L.Coulibaly, Di Tacchio (22' st Schiavone), Kastanos (1' st Obi); Ribéry (22' st Simy); Gondo (10' st Bonazzoli), Djuric. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Capezzi, Bogdan, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (15' st Dragusin), Ferrari (20' st Chabot), Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre (15' st Askildsen); Quagliarella (41' st Gabbiadini), Caputo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Ciervo, Depaoli, Murru, Trimboli, Yepes. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Giacomelli di Trieste - assistenti: Scarpa e Marchi - IV uomo: Cosso - Var: Sozza – Avar: Bottegoni

RETI: 40' pt aut. Di Tacchio (Sam), 43' pt Candeva (Sam)

NOTE. Spettatori 11849. Ammoniti: Bereszynski (Sam), Ekdal (Sam), Chabot (Sam). Angoli: 13-3. Recupero: 1' pt - 5' st

50' - Triplice fischio all'Arechi: la Sampdoria espugna 2-0 l'Arechi. Rabbia al triplice fischio da parte dei 12mila tifosi granata.

45' - 5' di recupero.

40' - Ammonito Chabot.

34' - Angolo dalla sinistra, colpo di testa di Obi che si perde alto sulla traversa.

28' - Cross dalla sinistra di Ranieri, testa di Djuric che non inquadra lo specchio della porta.

22' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Ribery (acciaccato) e Di Tacchio, entrano Simy e Schiavone.

20' - Cambio nella Samp: esce Ferrari, entra Chabot.

15' - Doppio cambio nella Samp: entrano Dragusin e Askildsen, escono Bereszynski e Verre.

13' - Punizione di Ribery, Quagliarella ci mette la testa ed evita che la palla termini nello specchio.

12' - Ammonito Ekdal.

9' - Ancora Salernitana pericolosa: tiro di Lassana Coulibaly, Audero si distende e salva.

8' - Occasionissima per la Salernitana sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Ranieri che calcia di prima intenzione: Audero vola e salva.

1' - Si riparte all'Arechi: cambio nella Salernitana esce Kastanos, entra Obi.

SECONDO TEMPO

46' - Fine primo tempo: la Sampdoria chiude avanti 2-0.

46' - La Salernitana prova a reagire con Kastanos, il tiro del cipriota si perde di molto alto sulla traversa.

45' - 1' di recupero.

43' - GOL SAMPDORIA - Contropiede letale della Sampdoria: Quagliarella recupera palla al limite della propria area e riparte in una situazione di quattro contro una, palla a Candreva che da posizione defilata batte Belec in diagonale.

40' - GOL SAMPDORIA - Angolo battuto corto dai blucerchiati, cross teso di Candreva, Di Tacchio nel tentativo di anticipare Thorsby devia la palla alle spalle di Belec.

36' - Samp vicina al vantaggio: cross dalla destra di Candreva, conclusione a volo di Thorsby, Belec ci mette i punti, sulla ribattuta si avventa Caputo che colpisce di testa ma il portiere granata gli dice di nuovo di no.

28' - Cross dalla sinistra di Ranieri, colpo di testa di Gondo: Audero blocca senza problemi.

24' - Ammonito Bereszynski.

16' - Ancora Samp nell'area di rigore granata: Caputo tenta la rovesciata che termina sul fondo.

12' - Samp pericolosissima: Caputo lavora un buon pallone in area di rigore, poi appoggia per Candreva che da ottima posizione spara in Curva.

10' - La Samp si fa vedere per la prima volta nell'area di rigore granata: ci prova due volte Quagliarella, la prima viene respinta da Gyomber, la seconda da Belec.

9' - Angolo di Kastanos dalla sinistra, testa di Djuric: palla alta sulla traversa. Più Salernitana in questo avvio di partita.

3' - Ci prova Ribery dalla distanza, la palla - deviata - termina sul fondo: angolo per i granata.

1' - Fischio d'inizio: è la Sampdoria a giocare il primo pallone del match.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco dell'Arechi: manca poco al fischio d'inizio di Salernitana-Sampdoria.

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Sampdoria. Una novità nella Salernitana: Colantuono lancia dal 1' Gondo in tandem con Djuric. Soltanto panchina per Bonazzoli. Per il resto tutto confermato: in difesa Gagliolo sostituisce l'infortunato Strandberg; Gyomber, Ranieri e Zortea completano il reparto. In mediana torna Lassana Coulibaly dal 1' con Di Tacchio centrale e Kastanos sul centrodestra. In avanti, come detto, Ribery alle spalle di Gondo e Djuric.