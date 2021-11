Verso Salernitana-Juventus, la nota sui biglietti omaggio Comunicato ufficiale del club granata verso la sfida di martedì prossimo

"L’U.S. Salernitana 1919, a seguito delle numerose richieste ricevute, informa che la società è impossibilitata a concedere tagliandi d’accesso omaggio". Ecco la nota ufficiale del club granata per il dettagli sui biglietti relativi al match Salernitana-Juventus, in programma martedì (ore 20.45) all'Arechi e valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. "Gli unici tagliandi omaggio saranno rilasciati al personale di servizio operativo nel giorno della gara, agli sponsor in virtù di accordi commerciali, alla squadra avversaria e a familiari dei propri calciatori. - si legge nel comunicato - Non essendo purtroppo possibile concedere ulteriori tagliandi omaggio si invita fortemente ad evitare di farne richiesta". Nel frattempo, è la vigilia del match salvezza contro il Cagliari. Domani, alle 20.45, sarà sfida tra il Cavalluccio Marino e la squadra sarda, allenata da Walter Mazzarri.