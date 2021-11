LIVE | Cagliari-Salernitana 1-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Cagliari-Salernitana

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Carboni, Ceppitelli; Bellanova (30' st Lykogiannis) , Nandez, Grassi (1' st Strootman), Marin, Dalbert (15' st Pavoletti); Joao Pedro, Keita (36' st Deiola). A disposizione: Radunovic, Aresti, Altare, Pereiro, Oliva, Zappa, Ceter, Obert. Allenatore: Mazzarri.

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, L.Coulibaly; Bonazzoli, Djuric (33' st Simy), Gondo (39' pt Zortea). A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Kechrida, Bogdan, Capezzi, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Doveri di Roma

RETI: 28' st Pavoletti (C)

NOTE. Spettatori 9700. Ammoniti: Grassi (C), Dalbert (C), Pavoletti (C). Angoli: 7-4. Recupero: 3' pt

36' - Esce Keita, entra Deiola.

33' - Cambio nella Salernitana: esce Djuric, entra Simy.

28' - GOL CAGLIARI - Carboni va via ad Obi sulla sinistra, palla per Joao Pedro che serve Pavoletti, abile ad anticipare Gagliolo e a battere Belec.

26' - Bonazzoli lavora un buon pallone sulla sinistra, Obi crossa al centro, la palla arriva a Ranieri che tenta la battuta di prima intenzione: palla a lato.

23' - Joao Pedro cerca l'imbucata ma sul secondo palo non arriva nessuno dei suoi compagni.

18' - Cagliari pericolosissimo: cross dalla destra di Nandez, testa di Joao Pedro che da ottima posizione conclude di poco alto.

15' - Cambio nel Cagliari: esce Dalbert, entra Pavoletti.

12' - Ripartenza del Cagliari, Joao Pedro appoggia per Marin che dalla distanza calcia forte ma la palla termina altissima sulla traversa.

3' - Keita vince un contrasto, la palla arriva a Joao Pedro che prova a calciare in scivolata, Belec blocca.

2' - La Salernitana prova a farsi vedere nell'area sarda: cross di Zortea, spizzata di Djuric per Obi che non riesce ad impattare di testa.

1' - Cambio nel Cagliari: esce Grassi, entra Strootman.

SECONDO TEMPO

49' - Duplice fischio di Doveri: si va al riposo con Cagliari e Salernitana sullo 0-0.

46' - Belec salva la Salernitana: sugli sviluppi di un angolo, Joao Pedro incorna di testa, il portiere granata riesce a respingere la sfera, negando il vantaggio al Cagliari.

45' - 3' di recupero.

42' - La Salernitana parte in contropiede: Bonazzoli lancia Zortea che dalla sinistra prova a servire l'accorrente Gagliolo ma la palla è troppo lunga per il difensore.

40' - La Salernitana prova a farsi vedere dalle parti di Cragno con Lassana Coulibaly, palla alta sulla traversa.

39' - Infortunio muscolare per Gondo: l'attaccante è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto entra Zortea.

37' - Ci prova ancora Marin su calcio piazzato, palla che esce alla destra di Belec.

29' - Ammonito Dalbert.

28' - Primo tiro nello specchio del match: ci prova Gondo dalla distanza, Cragno blocca senza problemi.

27' - Ammonito Grassi.

25' - Cross dalla destra di Bellanova, Keita tenta la rovesciata ma la conclusione dell'attaccante sardo si perde a lato.

22' - Nandez va via sulla sinistra a Ranieri, entra in area e tenta la battuta, Di Tacchio in scivolata riesce a respingere la sfera.

19' - Angolo di Marin, testa di Carboni: palla alta sulla traversa.

15' - Primo quarto d'ora di partita molto equilibrata, le due squadre si stanno studiando e, per il momento, non hanno mai calciato nello specchio della porta.

6' - Punizione per il Cagliari, ci prova Marin ma la conclusione del calciatore rossoblu termina sull'esterno della rete.

1' - Obi resta a terra a seguito di uno scontro di gioco con Grassi. Il nigeriano è molto dolorante.

1' - Il Cagliari gioca il primo pallone del match.

Squadre sul terreno di gioco: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Cagliari-Salernitana.

IL PRE-GARA. Colantuono, nonostante l'emergenza, sceglie di non cambiare assetto tattico: avanti con il 4-3-1-2: Veseli sarà il terzino destro, Ranieri il sinistro, Gyomber e Gagliolo agiranno centrali. La novità è rappresentata dall'impiego di Bonazzoli nel ruolo di trequartista, alle spalle di Gondo e Djuric. In mediana spazio al terzetto composto da Obi, Di Tacchio e Lasanna Coulibaly,

In casa Cagliari, invece, Mazzarri opta per il 3-5-2, affidandosi a Joao Pedro e Keita per provare a dare continuità al pari conquistato con il Sassuolo. In difesa gioca Caceres, che in estate era stato a lungo corteggiato dalla Salernitana.