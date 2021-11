Salernitana e Juventus unite all'Arechi dal ricordo di Andrea Fortunato Le tifoserie ricorderanno il compianto calciatore salernitano

Salernitana-Juventus nel nome di Andrea Fortunato. È l'iniziativa promossa dalla tifoseria granata e da quella bianconera che, in occasione della sfida dell'Arechi di martedì sera, ricorderanno il compianto calciatore. Salernitano di nascita, Fortunato alla Vecchia Signora era considerato l'erede di Antonio Cabrini. Ma un destino beffardo, il 25 aprile 1995, lo portò via a soli 23 anni per le conseguenze di una leucemia. Martedì sera l'Arechi, al terzo minuto di gioco, si alzerà in piedi per ricordarlo e per rendergli omaggio. L'iniziativa, naturalmente, coinvolgerà anche i 1500 tifosi della Juventus che seguiranno la sfida dallo spicchio inferiore della Curva Nord e i tanti altri cuori bianconeri presenti in altri settori dell'Arechi. Domani, inoltre, il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs ed il club di tifosi Andrea Fortunato terranno un'iniziativa congiunta nella sede di via San Giovanni Bosco. Ma mentre le due tifoserie vivranno con emozione e rispetto la sfida dell'Arechi, sul campo Salernitana e Juventus dovranno provare a risollevarsi dai rispettivi momenti di difficoltà. I bianconeri sono usciti sconfitti allo Stadium dalla sfida contro l'Atalanta e devono fare i conti con l'inchiesta giudiziaria che ha travolto la società. «A Salerno ci sarà da battagliare», ha ammesso il tecnico Massimiliano Allegri che, però, ha ribadito l'importanza di fare punti. Desiderio condiviso anche da Stefano Colantuono che spera di recuperare qualche pedina dall'infermeria per giocare uno scherzo alla Vecchia Signora.