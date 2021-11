Allegri: "Serviva fare risultato e non è facile vincere all'Arechi" Salernitana - Juventus 0-2, il tecnico dei bianconeri: "Bravi a gestire la pressione del momento"

Massimiliano Allegri non nasconde la sua soddisfazione per il successo con il finale di 2-0 all'Arechi contro la Salernitana. Un successo importante per mettersi alle spalle la sconfitta casalinga contro l'Atalanta e provare a ripartire in un campionato denso di difficoltà per i bianconeri, che hanno spesso steccato contro squadre abitualmente alla portata. E, allora, 3 punti nel carniere guardando avanti: “I ragazzi stasera hanno fatto una prestazione buona. Non era facile contro la Salernitana, all’Arechi. Abbiamo gestito bene il possesso palla, con tanti giovani in campo, senza pagare dazio per quanto riguarda l’inesperienza. Veniamo da un momento di pressione, potevamo fare più gol, ma ci prendiamo questa vittoria. Serviva fare risultato contro una delle cosiddette piccole. Qualcosa che, finora, ci è sempre mancato. Sapevo che la sfida che ho accettato non sarebbe stata semplice. Dopo aver vinto tanto, per nove anni di fila, bisogna di lavorare bene per ritrovare il giusto smalto per puntare al massimo” ha commentato il tecnico della Vecchia Signora ai microfoni di Dazn.