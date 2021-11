Chiellini: "Serviva umiltà. Arechi campo stupendo, Curva straordinaria" Juventus - Salernitana 0-2, il difensore: "Dopo aver ricevuto tanto è il momento di restituire"

A fare eco alle dichiarazioni del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è uno dei mostri sacri della Vecchia Signora e del calcio italiano. Non lesina parole d’elogio per l’Arechi e il pubblico granata, anche Giorgio Chiellini, che al microfono di Dazn, dopo il successo per 2-0 della Salernitana sui bianconeri, parla da vero leader: “Abbiamo fatto una buona partita, giocato bene, tutti, su un campo splendido, tenuto molto bene. Abbiamo tenuto molto bene contro un avversario che ha un tifo straordinario, soprattutto quando carica la sua squadra. Allegri ha usato le parole giuste per farci capire il momento e quello che bisogna fare. In questo momento, più che, mai serve senso di responsabilità, con testa e consapevolezza del periodo storico che stiamo attraversando. Abbiamo affrontato la Salernitana con rispetto e umiltà, non potevamo fare diversamente tenendo conto della posizione di classifica in cui siamo. La Juventus ci ha dato tanto, ci sono momenti della vita, come questo, in cui è tempo di restituire. Insieme, con amore per questa maglia, ne verremo fuori”.