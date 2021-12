Milan-Salernitana: Pioli ritrova i granata, il tecnico perde Kjaer L'emiliano, che guidò il Cavalluccio Marino nel 2003/2004, non potrà contare sul danese

Il turno infrasettimanale terminerà solo in serata con Torino-Empoli e Lazio-Udinese. La distanza dal quartultimo posto resta immutata per la Salernitana, fanalino di coda e lontana 3 punti dallo Spezia, che esce sconfitto da San Siro (l'Inter ha battuto gli aquilotti con il finale di 2-0). Il Genoa ha perso a Marassi contro il Milan (0-3). Delle ultime 6 della classe il solo Cagliari è riuscito a muovere la classifica con il punto conquistato a Verona.

Per la Salernitana si avvicina la trasferta con i rossoneri, vincenti ieri contro l'ex, Andriy Shevchenko, e il tecnico del Milan, Stefano Pioli, vivrà un turno da amarcord. L'emiliano, che ha guidato i granata nella stagione 2003/2004 in Serie B, ha perso Simon Kjaer nel corso del match con il Genoa. Il difensore danese, reduce dal diciottesimo posto per il Pallone d'Oro 2021, ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e salterà sicuramente la gara contro la Salernitana.

"Mi è piaciuta l'intensità con cui hanno approcciato alla gara e che hanno mantenuto per tutta la gara. - ha spiegato il tecnico rossonero ai microfoni di Milan TV - Abbiamo mantenuto la partita con la giusta convinzione, uscendo anche da una situazione particolare come l'infortunio di Kjaer, che ci ha un po' destabilizzato, ma la testa è stata quella giusta. Sicuramente un trauma distorsivo al ginocchio l'ha rimediato, ma non conosciamo ancora l'entità. C'è un po' di preoccupazione. Sappiamo tutti l'importanza e lo spessore del giocatore. Mi auguro che non sia una cosa troppo lunga".