Salernitana, Ribery in gruppo. Test con la Primavera verso il Milan Rosa divisa in due per la seduta al "Mary Rosy". Terapie per tre calciatori granata

Unica seduta, mattutina, per la Salernitana, che si è ritrovata al centro sportivo "Mary Rosy". Come già accaduto nel day-after del match perso con la Juventus, la rosa granata è stata divisa in due dal tecnico, Stefano Colantuono. I calciatori scesi in campo nel ko con i bianconeri hanno svolto lavoro in palestra per il potenziamento aerobico. Il resto della squadra, con Franck Ribery all'interno del secondo gruppo, ha sviluppato una partita in famiglia con l'impiego di giovani della formazione Primavera. Il francese ha superato, quindi, i fastidi che l'hanno costretto al forfait nella trasferta di Cagliari e nel match di martedì sera all'Arechi.

Mamadou Coulibaly ha lasciato l'infermeria dopo diverse settimane e ha svolto lavoro atletico specifico in compagnia di Joel Obi. Solo terapie, invece, per Cedric Gondo, Matteo Ruggeri e Stefan Strandberg. La seduta di rifinitura, alla vigilia della gara contro il Milan (sabato ore 15 al "Meazza"), è in programma domattina, a partire dalle 10.