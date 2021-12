Milan-Salernitana, ripresa senza Kjaer per i rossoneri: deve operarsi Da valutare anche Bennacer, assente a Marassi per labirintite

È ripresa la preparazione del Milan con la Salernitana nel mirino. Simon Kjaer dovrà operarsi. Il difensore si sottoporrà a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. I primi esami strumentali hanno evidenziato un problema ai legamenti e per il danese si profila un lungo stop. Stefano Pioli dovrà valutare anche il recupero di Ismael Bennacer, che ha saltato la gara vinta con il Genoa a causa della labirintite e sembrano confermarsi le assenze di Davide Calabria, Samu Castillejo, Olivier Giroud e Ante Rebic verso la gara con il Cavalluccio Marino.

Ripresa a Milanello con un spettatore speciale, Fausto Desalu, campione olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100 maschile e tifoso rossonero. La squadra rossonera è stata divisa in due gruppi: lavoro defaticante per i titolari di Marassi, attivazione muscolare e percorso tecnico seguito da una serie di esercitazioni sul possesso per il resto della rosa, che poi ha svolto una serie di allunghi sul lato lungo del campo per completare l'allenamento. Il Milan si ritroverà domattina al centro sportivo. Alle 14, Pioli presenterà Milan-Salernitana in conferenza stampa.