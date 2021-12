Salernitana, intervento chirurgico per Strandberg: arrivederci al 2022 Il difensore si è dovuto operare a causa di un'ernia addominale

La Salernitana dovrà fare a meno di Stefan Strandberg almeno fino all'inizio dell'anno nuovo. Il difensore granata, dopo gli acciacchi subiti al rientro dagli impegni con la Nazionale norvegese, in queste ore si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico a causa di un'ernia addominale. «L’atleta osserverà un breve riposo prima di riprendere gli allenamenti», si legge sul sito ufficiale del club granata. Il calciatore, dunque, si rivedrà in campo soltanto a partire dal girone di ritorno. Una tegola non da poco per Stefano Colantuono che dovrà fare a meno del pilastro della retroguardia. Un'assenza che già in queste ultime partite si è fatta sentire e con la quale la Salernitana dovrà imparare a convivere. «Back soon» («Torno presto»), ha scritto sui suoi canali social il gigante norvegese che spera di risolvere quanto prima i problemi fisici per poter dare il suo contributo alla causa granata.