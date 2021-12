Milan-Salernitana, le probabili formazioni Colantuono perde anche Gagliolo ma ritrova Obi in panchina

La Salernitana va a caccia di un'impresa a San Siro. Contro la corazzata Milan i granata devono provare a risollevarsi per riaccendere le speranze salvezza. Colantuono, anche stavolta, deve fare i conti con l'emergenza: non è partito con la squadra Gagliolo a causa di una gastroenterite; al suo posto dovrebbe giocare Bogdan accanto a Gyomber, a meno che l'allenatore non intenda utilizzare Veseli da centrale e Zortea sull'out mancino. Ranieri è certo di una maglia sulla corsia mancina. Novità anche a centrocampo: Di Tacchio tornerà titolare a centro con Lassana Coulibaly e Kastanos ai suoi fianchi. Torna dal 1' anche Ribery che agirà alle spalle di Bonazzoli e Djuric.

Milan-Salernitana

(stadio San Siro - ore 15) - Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bakayoko; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Pellegri. A disposizione: Tatarusanu, Conti, Mirante, Kalulu, Bennacer, Ballo-Tuorè, Tonali, Maldini, Messias, Krunic, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L.Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Djuric, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Delli Carri, Jaroszynski, Zortea, Schiavone, Capezzi, Kechrida, Obi, Simy, Vergani. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Giua di Olbia