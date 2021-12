FOTO. Invasione granata a Milano: in 4mila a San Siro per la Salernitana La speranza è di poter contribuire a scrivere una pagina di storia

C'è chi è partito già nella giornata di ieri. Tanti altri si sono messi in viaggio all'alba per raggiungere Milano e non far mancare il proprio sostegno alla Salernitana. A San Siro oggi pomeriggio ci saranno almeno 4mila tifosi del cavalluccio marino. Ai 3500 che hanno polverizzato i tagliandi del settore ospiti, se ne aggiungeranno tanti altri che hanno deciso di seguire la partita in altri settori della "scala del calcio". Una giornata di festa e di sport, che sarà caratterizzata ancora una volta dalla grande passione del pubblico salernitano. Dopo l'esodo registrato qualche settimana fa all'Olimpico, un altro grande stadio sarà gremito di tifosi granata che sperano di poter contribuire a scrivere una pagina di storia. Tanti tifosi, tra l'altro, hanno approfittato della giornata di sole per trascorrere qualche ora tra le strade del centro di Milano, rigorosamente bardati di granata.