Milan-Salernitana 2-0, Colantuono: «Approccio sbagliato ma siamo in emergenza» «Bonazzoli non era al meglio, anche Ribery si è sacrificato»

«Il Milan ha fatto così anche a Genoa. Fatto salvo la partita con il Sassuolo, ha sempre giocato così. Non mi è piaciuto l'approccio della mia squadra, sapevamo che era una partita di grande sofferenza ma la partita va portata avanti il più possibile per poi provare a sfruttare le occasioni. Invece dopo pochi minuti il risultato era già compromesso. Contro il Milan non è difficile solo per noi ma per tutti». Così Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha commentato ai microfoni di Dazn il ko subito con il Milan. «Purtroppo non ci riusciamo ad avere un equilibrio, abbiamo tanti giocatori fuori. Bonazzoli in settimana non aveva recuperato bene, non era al cento per cento e non ho potuto impiegarlo dal 1'. Andiamo sempre ad adattarci a quelle che sono le situazioni contingenti. Oggi in panchina avevamo diversi giocatori che non erano al meglio della condizione. È una situazione problematica che ci stiamo portando dietro da tempo. Anche Eibery si è messo a disposizione ma non era al meglio».