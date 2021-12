Cessione Salernitana, alle 23.59 l'ultimo gong: Salerno spera nella svolta Ore decisive per il passaggio di quote, tifoseria in fermento

A San Siro ieri il popolo granata ha incassato l'ennesima delusione di una stagione che si sta rivelando più amara del previsto per la Salernitana. Ma la partita più importante per il cavalluccio marino si gioca oggi fuori dal campo. Alle 23.59 scade il termine fissato dai trustee per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto della club granata. Una telenovela che si protae da sei mesi e che sta per giungere alle battute conclusive: la Figc è stata perentoria e in estate ha decretato che la Salernitana dovrà essere ceduta entro il 31 dicembre. A 26 giorni dal gong, dunque, un po' tutti sperano che la scadenza odierna possa essere quella decisiva.

A metà novembre i rappresentanti di Melior Trust e Widar Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, hanno concesso un'ulteriore proroga per la presentazione delle offerte, spiegando che quelle che erano state presentate entro il 15 novembre non potevano essere accettate in quanto ritenute incomplete: in alcune mancava la documentazione che attestasse l'indipendenza dalla vecchia proprietà, rappresentata da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma; in altre vi erano condizioni non conciliabili con l'attività del trust; altri, infine, avevano chiesto più tempo per poter completare la due diligence.

A voler interpretare quella nota, dunque, ci sarebbero almeno quattro potenziali acquirenti interessati a rilevare le quote della Salernitana. Ma la scadenza di oggi, considerati i tempi ristretti, sarà decisiva. In caso di una nuova fumata nera, i trustee non avrebbero altra soluzione che provare a chiedere una proroga alla Figc che, tuttavia, non sembra affatto intenzionata a concederla. I nodi, dunque, restano tanti. E soltanto un'offerta chiara, congrua e definitiva potrà scioglierli definitivamente. La speranza è che arrivi entro le 23.59 di questa sera. Come è accaduto già nelle precedenti puntate, infatti, è probabile che le offerte vengano inviate a ridosso del gong. I trustee hanno specificato che “si riservano di accettare l’offerta ritenuta più vantaggiosa”. Già domani se ne saprà di più. Salerno attende con il fiato sospeso una svolta che potrebbe cambiare il destino della Salernitana.