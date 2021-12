Cessione Salernitana, domani possibile incontro Figc-trustee C’è tempo fino alle 23.59 per presentare le offerte di acquisto

Alle 23.59 scadrà il termine per presentare le offerte vincolanti per l'acquisto della Salernitana. Le operazioni, come accaduto in precedenza, si stanno svolgendo con il massimo riserbo e dalla Capitale non sta trapelando nulla. Domani se ne saprà sicuramente di più. Ma è chiaro che un'eventuale fumata nera complicherebbe di molto il futuro del cavalluccio marino.

Da quanto si apprende domani i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli avranno anche un confronto con la Figc che, quasi sicuramente, dovrebbe portare ad un successivo incontro in via Allegri. I rappresentanti di Melior Trust e Widar Trust, infatti, dovranno relazionale alla Figc sull'esito delle operazioni, illustrando le offerte presentate entro la mezzanotte e presentando quella ritenuta “più vantaggiosa”. L'ultima parola, poi, spetterà ai vertici federali che dovranno verificare il possesso dei requisiti di onorabilità da parte del potenziale acquirente.

Lo scenario, invece, diventerebbe molto più complicato se le offerte ricevute dai trustee non dovessero presentare tutti i parametri indicati nel corso di questi mesi (su tutti l'indipendenza da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma) o se nessuno dei potenziali acquirenti si fosse fatto avanti entro la mezzanotte. Un'ipotesi che, al momento, appare improbabile ma che costringerebbe i trustee a richiedere un'ulteriore proroga alla Figc per provare a chiudere la partita legata alla cessione della Salernitana.