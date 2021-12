Salernitana, ripresa al "Mary Rosy": escluse lesioni per Zortea Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Gondo iniziano a lavorare a parte, il recupero è più vicino

In attesa di ricevere novità sul futuro societario, la Salernitana è tornata ad allenarsi per iniziare a preparare la trasferta di Firenze in programma sabato pomeriggio. I granata si sono ritrovati presso il centro sportivo “Mary Rosy” agli ordini di Stefano Colantuono. I calciatori impegnati nella gara di sabato a Milano hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da una partitina finale. Buone notizie arrivano dall'infermeria: Nadir Zortea, uscito per un fastidio muscolare a San Siro, si è sottoposto a esami strumentali presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che hanno escluso lesioni. Più vicino il recupero di Mamadou Coulibaly, Gondo e Ruggeri che hanno svolto un lavoro atletico specifico mentre Strandberg - che pochi giorni fa è stato operato per la rimozione di un'ernia addominale - si è sottoposto a seduta fisioterapica. Gli allenamenti del cavalluccio marino riprenderanno domani alle 10.