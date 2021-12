Cessione Salernitana, valutazioni ancora in corso: domani attese comunicazioni Probabile incontro con la Figc per fare il punto della situazione

Non è ancora terminata la valutazione dei trustee relativa alle offerte vincolanti per l'acquisto della Salernitana e che sono state presentate entro la mezzanotte di domenica. L'attività è ancora in corso ed è per questo che nella giornata di oggi non ci sono state comunicazioni ufficiali. Incertezza che sta contribuendo ad alimentare l'attesa dei tifosi che speravano di poter conoscere in tempi più rapidi il futuro della Salernitana. Domani i trustee dovrebbero completare l'istruttoria per poi comunicarne l'esito alla Figc. Non è da escludere che già entro la serata ci possa essere un incontro in via Allegri per fare il punto della situazione. La Federazione, infatti, ha seguito a distanza i vari step che hanno caratterizzato la vicenda Salernitana in questi mesi e, adesso, è chiamata a verificare che siano stati rispettati tutti i paletti fissati al momento della stipula del trust. Soltanto al termine di queste verifiche dovrebbe essere emesso l'atteso comunicato che, si spera, possa contenere indicazioni chiare e concrete sul futuro del cavalluccio marino.