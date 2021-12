Salernitana, Napoli: "Sarebbe un peccato sprecare l'occasione Serie A" Il sindaco: "Abbiamo sempre detto di essere a disposizione della società per tutto"

"Stiamo seguendo con attenzione, ma anche nei limiti delle nostre competenze". Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si è espresso sull'attesa delle novità societarie per la Salernitana a margine dell'inaugurazione al Parco Giardino Orientale. "Seguiamo con attenzione. Abbiamo sempre detto di essere a disposizione della società per ogni consiglio, per qualsiasi cosa ci venga richiesta. - ha aggiunto il primo cittadino - Siamo in grande apprensione per il destino della squadra. Sarebbe un peccato sciupare l'occasione che abbiamo avuto, di andare in Serie A con vicende che non vogliono neanche immaginare. Non siamo mai stati sollecitati dall'attuale proprietà, dai trustee o da qualche imprenditore".