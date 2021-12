Cessione Salernitana, svolta entro una settimana: tifosi in fibrillazione I trustee dovranno decidere entro il 15 dicembre, non c'è più tempo per un'eventuale gara

L'incontro avuto ieri pomeriggio in Figc è servito ai trustee incaricati di cedere la Salernitana per spiegare lo stato dei fatti. Ma anche per ribadire che servirà qualche altro giorno per completare la valutazione delle offerte. Delle tre ricevute domenica sera, due sembrano essere favorite per l'acquisizione del club granata anche se, da quanto filtra, c'è ancora qualche angolo da smussare. Tra domani e venerdì i trustee dovrebbero rompere il silenzio, diramando una nota stampa per far chiarezza sulla situazione. L'offerta ritenuta più vantaggiosa, di certo, dovrà essere accettata entro il 15 dicembre, come era stato spiegato già a metà novembre. Non c'è più tempo, invece, per bandire una gara in caso di più offerte ritenute congrue e valide.

In quel caso, dunque, la scelta spetterà ai trustee che dovranno individuare l'acquirente migliore per il futuro della Salernitana. Il tempo, però, stringe e la fumata bianca dovrà necessariamente arrivare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Soltanto con un atto notarile firmato, i trustee potranno chiedere la proroga di 45 giorni che servirà per completare i pagamenti ed ultimare gli aspetti burocratico-finanziari. In città, però, i tifosi sono in fibrillazione e temono per il futuro della Salernitana. «Il Direttivo CCSC chiede al generale Marchetti ed ai trustee un comunicato chiaro in merito alle trattative di cessione della società ed in merito alle proposte di acquisto, tenuto conto dell'incontro nella giornata di ieri in Figc. La tifoseria Salernitana, che per passione non è seconda a nessuno, ha il diritto di essere informata in modo chiaro e tempestivo. Merita rispetto e trasparenza», affermano in una nota i rappresentanti del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs.