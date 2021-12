Salernitana, altra tegola per Colantuono: Capezzi si ferma di nuovo Tendinopatia rotulea per il centrocampista, ancora ai box Coulibaly, Gondo, Ruggeri e Zortea

Sono ripresi questo pomeriggio presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento prima di essere impegnati con una partita in famiglia contro la formazione Primavera. Purtroppo il tecnico del cavalluccio marino ha dovuto fare i conti, ancora una volta, con l'emergenza. Capezzi si è fermato a causa di una tendinopatia rotulea che lo ha costretto a lavorare a parte. Una tegola per il centrocampista ex Sampdoria che era rientrato in gruppo da qualche settimana dopo un lungo stop. Ancora a parte anche Mamadou Coulibaly, Gondo, Ruggeri e Zortea, mentre Strandberg si è sottoposto a una seduta di fisioterapia. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle 15.