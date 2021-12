Italiano: "Sarà partita difficile, c'è da sfatare il tabù tris" Il tecnico viola sui social del club: "Proveremo a far gioire il nostro pubblico anche sabato"

"Sabato abbiamo una partita difficile perché tre vittorie consecutive le avevamo ottenute a inizio stagione. Ci sarà anche da sfatare questo tabù". Vincenzo Italiano ha parlato anche di Fiorentina-Salernitana nel corso di "Fiorentina Weekly", appuntamento settimanale sui canali social del club viola. Il tecnico della squadra toscana, reduce dalle vittorie con la Sampdoria e il Bologna, si è espresso così verso la sfida con i granata. "Speriamo di esprimerci come stiamo facendo nelle ultime partite. - ha spiegato Italiano - La Fiorentina non deve avere limiti. È una squadra giovane, che può crescere e migliorare. Sta a noi cercare di farlo. La Fiesole e il Franchi incidono perché il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, ti stimola a stare concentrato, ti carica. Ci credo tantissimo a questi aspetti mentali. È bellissimo veder gioire uno stadio intero come accaduto con il Milan. Proveremo a far gioire il nostro pubblico anche sabato in una gara che non sarà semplice e nella quale vogliamo ottenere il massimo".