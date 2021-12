Salernitana, i trustee: "In corso valutazioni delle offerte ricevute" Si conferma quanto ormai definito nelle scorse ore. Si apre una nuova settimana d'attesa

"I trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute". La nota ufficiale del trust certifica quanto delineato da ore per la Salernitana dopo la scadenza per le offerte. Mercoledì sarà termine ultimo nella vicenda. "Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni". Ecco quanto comunicato dal Trust con i trustee di Melior e Widar Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli. Tutto confermato in base a quanto definito nei giorni scorsi, anche con il confronto in FIGC e si apre una nuova settimana di attesa per l'ambiente granata nell'evoluzione societaria del Cavalluccio Marino.