Salernitana, Djuric in quarantena fiduciaria preventiva L'attaccante granata è diretto contatto di un positivo non facente parte del gruppo squadra

Allenamento pomeridiano per la Salernitana al centro sportivo "Mary Rosy". Stefano Colantuono non ha potuto contare su Milan Djuric. L'attaccante granata sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva in quanto diretto contatto di un positivo non facente parte del gruppo squadra. Ecco quanto reso noto dal Cavalluccio Marino nella nota ufficiale in cui il club ha comunicato lo sviluppo del pomeriggio per i calciatori a disposizione di Colantuono, ancora costretto a fronteggiare l'emergenza con cinque pedine, Leonardo Capezzi, Mamadou Coulibaly, Cedric Gondo, Matteo Ruggeri e Nadir Zortea, limitate al lavoro atletico specifico, e con Stefan Strandberg ai box (solo terapie anche nelle scorse ore per il difensore norvegese). Il gruppo ha svolto lavoro in palestra con esercizi per la mobilità articolare seguiti da un lavoro tattico sul campo.