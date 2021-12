Fiorentina-Salernitana, i convocati di Colantuono: granata in emergenza Il tecnico deve fare i conti con sette defezioni

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Fiorentina e Salernitana. Come era accaduto già nelle precedenti partite, il tecnico del cavalluccio marino dovrà fare i conti con l'emergenza: a Salerno sono rimasti gli infortunati Capezzi, Mamadou Coulibaly, Gondo, Ruggeri, Zortea e Strandberg, mentre Djuric sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva in quanto diretto contatto di un positivo.

Di seguito la lista dei convocati diramata da Stefano Colantuono:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Guerrieri.

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Ribery, Simy, Vergani.