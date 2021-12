"Ogni goccia è vita", Salerno in vetta al campionato con Kastanos testimonial Il calciatore ha donato una maglietta autografata come premio "dell’Estrazione della Donazione”

Due anni fa una vita aveva bisogno di sangue. Era quella di Francesco, detto Gina. In quegli attimi drammatici: amici, conoscenti, persone che non ne sapevano nulla di lui diedero vita a una lunga catena di donazioni. Francesco non c’è più, ma noi insieme, dobbiamo vincere la partita con la vita di chi quotidianamente ha necessità di trasfusioni.

Sabato 11 dicembre quarto appuntamento con la raccolta di sangue promossa e organizzata dall’Associazione GINA (Grandi Idee Nascono Amando). A Salerno, con il supporto della Croce Rossa, dalle 8 alle 12 si potrà donare sull’emoteca mobile di via Adriano Falvo presso la Chiesa Santa Maria Ad Martyres di fronte alla piscina “Simone Vitale” (Zona Forte la Carnale). Da inizio anno la CRI della sezione di Salerno ha raccolto oltre 300 donazioni con una media di 30 volontari in ogni giornata dedicata.

Tutte le donazioni saranno realizzate nel rispetto dell’attuale normativa COVID. Prenotati indicando la fascia oraria della tua donazione all’indirizzo: info@associazionegina.it oppure sul profilo instagram @associazionegina o tramite Rosaria: + 39 3934358949

In nome di Francesco e con il motto “il sangue non scarseggia” è necessario continuare senza sosta a sensibilizzare l’attenzione, soprattutto dei giovani, alla donazione. Ogni giorno circa 1800 persone sono a rischio cure per la mancanza di sangue. Il 2021 a causa della pandemia ha registrato un calo del 10% di unità di sangue prodotte su tutto il territorio nazionale.

Grazie all’aiuto del centrocampista Grigoris Kastanos una maglietta autografata della Salernitana è il premio "dell’Estrazione della Donazione”: i biglietti possono essere richiesti da sabato 11 dicembre presso il banchetto nei pressi dell’emoteca o online fino a giovedì 23 dicembre. L’estrazione del fortunato verrà effettuata in diretta Instagram, giovedì 23 dicembre alle ore 22.00 sulla pagina @associazionegina. Ai donatori di sabato saranno regalate a sorte due magliette dell’Associazione Gina firmate dai giocatori della Salernitana e una firmata da Franck Ribéry, capitano della Salernitana.