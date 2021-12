Fiorentina-Salernitana, le probabili formazioni Granata in piena emergenza: Colantuono conferma il 4-3-1-2 e spera in Ribery

In piena emergenza (a Salerno sono rimasti sette calciatori) ma con l'obbligo di provare a smuovere la classifica per riaccendere le speranze salvezza. La Salernitana alle 15.00 scende in campo a Firenze dove affronterà una delle squadre più in forma del campionato. Scelte obbligate in attacco dove mancheranno Djuric e Gondo: Colantuono si affida al talento dell'ex Ribery che agirà da trequartista alle spalle di Simy e Bonazzoli. Davanti a Belec confermata la linea difensiva a quattro con Veseli, Gyomber, Bogdan e Ranieri. In mediana Di Tacchio sembra in vantaggio su Schiavone, Lassana Coulibaly agirà sul centrodestra, mentre Kastanos ed Obi si contendono una maglia sul centrosinistra.

FIORENTINA-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disposizione: Rosati, Cerofolini, Igor, Venuti, Terzic, Duncan, Pulgar, Amrabat, Saponara, Benassi, Kokorin, Sottil. Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L.Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Gagliolo, Delli Carri, Jaroszynski, Schiavone, Obi, Kechrida, Vergani. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Ghersini di Genova – assistenti: Capaldo e Yoshikawa – IV uomo: Mele - Var: Nasca/AVAr: Dei Giudici.