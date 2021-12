Fiorentina-Salernitana 4-0, Italiano: «Bravi a mettere la partita in discesa» «Vlahovic? Ha sempre fame di migliorarsi, è un valore aggiunto per noi»

«Dal gol di Bonaventura la partita ha avuto un esito molto più tranquillo per noi. I ragazzi stati bravi e siamo contenti per il risultato. Adesso vogliamo chiudere bene l'anno». Così Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato il 4-0 con cui i viola hanno superato la Salernitana. «Noi non possiamo abbassare la tensione, soprattutto la concentrazione perché come avete visto abbiamo concesso situazioni pericolose. Bisogna tenere sempre il piede sull'acceleratore, siamo reduci da una partita ad Empoli che sembrava vinta e invece l'abbiamo persa in cinque minuti. Non bisogna mai staccare la spina. Vlahovic? Sono contento per lui, è un ragazzo che si allena bene, ha fame di migliorarsi sempre. Se c'era un aspetto da migliorare abbiamo cercato di farlo in settimana ed è riuscito a far gol in quella che poteva essere una nostra lacuna. Siamo contenti di averlo in squadra».