Tour de force Salernitana: tre partite in sette giorni per chiudere il 2021 Domani rifinitura in vista del match di Coppa Italia a Genova

In attesa di ricevere buone notizie sul fronte societario, la Salernitana si prepara ad affrontare l'ultimo tour de force del 2021. In una settimana i granata affronteranno tre partite che segneranno la fine del girone d'andata. Ad aprire le danze c'è la sfida in programma martedì sera a Marassi contro il Genoa per i sedicesimi di Coppa Italia; poi venerdì il match casalingo contro l'Inter e martedì l'ultima trasferta in casa dell'Udinese. Per i granata, dunque, non c'è un istante di tregua. Non a caso dopo la scoppola di Firenze i ragazzi di Stefano Colantuono questa mattina si sono ritrovati al centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione.

I granata impegnati ieri nella gara del Franchi hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tattiche e partita.

La seduta di rifinitura in vista della gara di Coppa Italia di martedì a Genova è fissata per domani alle ore 15 sempre presso il centro sportivo Mary Rosy.