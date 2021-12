COPPA ITALIA. Genoa-Salernitana, i convocati granata: ci sono tre Primavera Ribery resta a casa, tornano in lista Djuric, Gondo e Vergani. Arruolato anche Kalombo

La Salernitana domani sera a Marassi porterà in panchina anche tre calciatori della Primavera. Si tratta del difensore Motoc, del centrocampista Russo e dell'attaccante Cannavale. In lista è stato inserito anche il centrocampista Kalombo. Le buone notizie sono rappresentate dai recuperi di Gondo, Djuric (che era in quarantena) e Vergani che sono tornati tra i convocati. È rimasto a Salerno, invece, Ribery che al pari di Bonazzoli non sarà rischiato per la sfida contro il Genoa.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Genoa e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Guerrieri.

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Motoc, Ranieri;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Di Tacchio, Kalombo, Kastanos, Kechrida, Russo, Obi, Schiavone;

ATTACCANTI: Cannavale, Djuric, Gondo, Simy, Vergani.